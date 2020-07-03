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«Почта России» протестирует доставку тяжелыми дронами

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19

«Поста России» планирует этой осенью протестировать доставку беспилотниками в районе с плохой связью, болотами, сильным ветром и большой разницей температур. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

По его словам, речь идет о тяжелых квадрокоптерах с дальностью полета до 400 километров и грузоподъемностью до 150 килограмм. С таких, как пояснил глава компании, «оппозиционеры дачи начальства снимают».

Благодаря беспилотникам «Почта России» собирается доставлять посылки в труднодоступные места. «У нас от точки получения груза до поселения может быть 94 км, из которых 20 км по болоту, а 60 км — по воде или по зимнику и больше никак. Из‑за этого люди там получают груз один раз в месяц, в квартал», — сказал Акимов.

Когда доставка дронами запустится в «Почте России» на постоянной основе, неизвестно. По мнению гендиректора компании, внедрение беспилотников не займет несколько десятилетий. На запуск проекта влияют экономические вопросы: стоимость серийного выпуска, жизненный цикл и цена владения устройствами.

Впервые почтовый беспилотник протестировали в России в апреле 2018 года. Запуск проводился на площадке отделения «Почты России» в Улан-Удэ. На мероприятии присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и исполнительный директор почтовой компании Николай Подгузов. Через несколько секунд после запуска у дрона отказало электрооборудование, и он врезался в жилой дом.

Во время повторного тестирования в мае того же года у дрона получилось-таки доставить посылку — письма от жителей Тарбагатайского района и портрет Ивана Урганта — к бурятской администрации.

В феврале 2020-го Уральский завод гражданской авиации и «Почта России» рассказали, что планируют в ближайшие три года начать доставку беспилотниками посылок по Свердловской области. Пока в тестовом режиме.

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