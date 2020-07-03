В России за сутки выявили 6 718 новых пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 6 718 новых пациентов с COVID-19. За все время коронавирусом в стране заразились уже 667 883 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю пандемии.
В Москве и Подмосковье зарегистрированы 659 и 298 новых случаев заражения, Ханты-Мансийский автономный округ снова оказался третьим в этом списке — там обнаружили еще 271 человека, с коронавирусом.
За сутки умерли 176 пациентов с подтвержденным коронавирусом (за все время — 9859), были выписаны 8915 человек (437 893 с начала пандемии).