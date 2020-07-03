Группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Фотосессия». Первый после формального распада

На ютьюб-канале группировки «Ленинград» появился новый клип «Фотосессия» — первый более чем за год и второй после сообщений о роспуске коллектива.

Главную роль в нем исполнила новая участница «Ленинграда» Виктория Кузьмина, она же выступила единственной вокалисткой в треке. Кузьмина предстала в ролике в образе модели plus size, появляющейся на обложках глянцевых журналов. По ее словам, речь в клипе идет о пафосных речах, которые девушки пишут под фотографиями в инстаграме.

Еще одной героиней ролика стала блогерша Наталья Давыдова. Она анонсировала выход ролика накануне в своем инстаграме. «Группировка «Ленинград» снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!», — написала она.

Сергей Шнуров объявил о роспуске «Ленинграда» еще в прошлом марте и пообещал, что летний тур-2019 станет последним. Теперь Шнур решил возродить коллектив, не уточнив причин и будущих планов проекта.

Предыдущий клип группировки — «i_$uss» — вышел в июне 2019 года. Летом 2020-го «Ленинград» должны были выступить на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella, но его отменили из‑за пандемии коронавируса.