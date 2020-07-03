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Посетители некоторых музеев в Москве заразились коронавирусом

Илья Голубев
Сегодня в 10:40

Некоторые посетители нескольких музеев Москвы заразились там коронавирусом, сообщает «Интерфакс». Заболели «по 3-4 человека», однако не уточняется, в каких именно музеях выявили вспышки.

«Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — заявил глава управления музейно-выставочной службы столичного департамента культуры Антон Горянов.

По словам Горянова, безопасность посетителей и сотрудников музеев остается первоочередной задачей департамента. Он напомнил, что все учреждения обязаны следовать предписаниям Роспотребнадзора и мэрии. Именно из‑за угрозы новых вспышек, утверждает Горянов, еще действуют определенные ограничения.

Музеи в Москве начали снова открываться с 16 июня, на втором этапе снятия ограничительных мер в столице. Однако посетителям необходимо следовать строгим требованиям, необходимым для сдерживания пандемии коронавируса.

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