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RT потребовал от Навального, Соболь и Znak.com по 500 тыс. рублей и удаления материалов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:05

Стали известны подробности иска, который телеканал Russia Today подал к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также изданию Znak.com. RT потребовал от ответчиков по 500 тыс. рублей, удаления публикаций о накрутках просмотров роликов RT на YouTube, а также опровержения информации в них. Об этом сообщает Znak.com.

Всего телеканал требует опровергнуть 12 заявлений Соболь, 13 заявлений Навального и три фрагмента в материале Znak.com о выступлении Соболь, включая заголовок публикации.

Среди них высказывания Соболь о том, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина», что RT «не смотрит практически никто», что телеканала использует «чудовищную накрутку» и «фантастические бюджеты, которые уходят в карман».

RT также требует опубликовать информацию суда о признании информации в материалах недостоверной и запретить ее распространение на территории России.

Телеканал Russia Today подал иск к Соболь, Навальному и Znak.com в начале июня. Поводом послужил ролик Соболь, в котором она рассказывает о накрутке просмотров и покупке комментариев телеканалом для своих роликов на YouTube. Суд принял иск телеканала лишь со второй попытки, сперва в документе не было необходимой информации об ответчиках. Первое заседание намечено на 15 сентября.

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