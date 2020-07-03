Гарри Поттер появился в комиксе Marvel, но никто не понял зачем

Речь идет о третьем выпуске комикса «New Excalibur» («Новый Экскалибур», выходил с 2006 по 2008 год). Один из центральных персонажей серии — Джаггернаут — сталкивается в лондонском переулке с тремя подростками с характерной внешностью Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли.

Технически в мультивселенных Marvel существует магия и даже собственная магическая школа, но о существовании Хогвартса (школа магии, где происходит основное действие книг о Гарри Поттере) в них никогда не упоминалось, так что это скорее пасхалка, чем камео. Тем не менее в соцсетях появление волшебников на страницах комикса встретили прохладно.