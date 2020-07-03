«Televised Mind»: посмотрите новое видео от постпанк-группы Fontaines D.C.

Ирландские постпанкеры Fontaines D.C. выпустили видео к синглу «Televised Mind», который войдет в альбом «A Hero’s Death» — его релиз запланирован на 31 июля.

«Мнения людей подкрепляются постоянным согласием, и мы лишаемся способности чувствовать себя неправыми. Нас никто по-настоящему не учит признавать свои ошибки. [Другие] люди притворно соглашаются, чтобы оставаться на волне, и это противоположность зарождению собственной точки зрения», — объяснил вокалист группы, Грайан Хаттан.