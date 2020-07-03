В WhatsApp появятся анимированные стикеры и QR-коды контактов

Кроме того, в WhatsApp появятся QR-коды для контактов: чтобы добавить нового пользователя, достаточно будет просканировать код. «Вам больше не придется вручную вводить номера телефонов по одному за раз», — отметили в компании.

В мессенджере WhatsApp появятся анимированные стикеры, сообщили в блоге компании. Несколько новых наборов стикеров должны сделать «общение более веселым и выразительным».

WhatsApp добавит темный режим для веб-версии приложения, а также улучшит функции групповых видеозвонков — теперь видео одного из участников чата можно будет развернуть на весь экран. Помимо этого, нововведения ждут пользователей устройств на базе KaiOS, для них станут доступны «сторис».

Все новые функции появятся в обновленной версии приложения в течение следующих нескольких недель.