Lil Yachty выпустил видео на сингл «Wock in Stock»

Рэпер Lil Yachty выпустил музыкальное видео на сингл «Wock in Stock» из нового альбома музыканта «Lil Boat 3».

«Этот следующий альбом очень веселый, в нем есть куча вибраций, хорошая энергия, и он будет хорошим. Теперь я снова на сцене, и вы знаете, я собираюсь вернуться к разговору», — так Lil Yachty описал свою новую пластинку.