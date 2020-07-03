Lil Yachty выпустил видео на сингл «Wock in Stock»

Рэпер Lil Yachty выпустил музыкальное видео на сингл «Wock in Stock» из нового альбома музыканта «Lil Boat 3».
«Этот следующий альбом очень веселый, в нем есть куча вибраций, хорошая энергия, и он будет хорошим. Теперь я снова на сцене, и вы знаете, я собираюсь вернуться к разговору», — так Lil Yachty описал свою новую пластинку.
В альбоме «Lil Boat 3» представлено много коллабораций с такими музыкантами как A$AP Rocky, Tierra Whack, Tyler, the Creator, Future, Mike WiLL Made-It, Young Thug, Lil Keed и другими.
Помимо «Wock in Stock», на пластинку попали еще 18 композиций, среди которых — «Top Down», «Black Jesus», «From Down Bad», «Can’t go», «Lemon Head», «Concrete Boys» и недавно выпущенный сингл «Split/Whole time».
Lil Yachty — американский хип-хоп-исполнитель, получивший признание после выхода своего дебютного трека «Minnesota». На сегодняшний день выпустил уже четыре альбома: «Teenage Emotions», «Lil Boat 2», «Nuthin' 2 prove» и «Lil Boat 3».