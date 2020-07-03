Собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью. Решение будет принято в течение 15 дней

Государственный совет Турции обсудил возможную смену статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть, сообщает телеканал CNN Turk. Обсуждение, по информации журналистов, длилось всего 17 минут.

Идея о смене статуса собора пришла турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в марте 2019 года. Тогда он впервые предложил переделать собор в мечеть. Станет ли Айя-София мечетью, госсовет Турции объявит в течение 15 дней.

Против превращения собора Святой Софии в мечеть уже высказались многие представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

В РПЦ заявили, что надеются «на государственную мудрость» Эрдогана: «да поможет ему Бог принять правильное решение не во вред себе самому, турецкому народу и всему человечеству. София — поистине драгоценное достояние всего мира, и уж точно — неотъемлемая часть нашей с вами истории и культуры».

Особенно беспокоит православных священников судьба мозаик с изображением Христа, Божьей Матери, Иоанна Крестителя, византийских императоров и императриц. «Какова будет судьба этих мозаик в случае превращения храма в мечеть? Ведь в исламе изображения запрещены», — отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Собор Святой Софии в Стамбуле более тысячи лет был крупнейшим в мире православным храмом. После падения Византийской империи и захвата города османами в 1453 году собор был переделан в мечеть. Однако в 1934 году он получил музейный статус. С 1985 года Айя-София включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.