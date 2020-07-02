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Ненецкий автономный округ не станут объединять с Архангельской областью

Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

Ненецкий автономный округ не станут объединять с Архангельской областью, сообщил в интервью РБК врио главы региона Юрий Бездудный. По его словам, этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая.

Тем не менее, Бездудный связывает недовольство жителей предложением по слиянию регионов с голосованием против поправок к Конституции.

«Я связываю это прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей НАО были очень серьезными», — подчеркнул он.

По мнению чиновника, жители автономного округа не восприняли новость об отказе от идеи объединения из‑за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму.

НАО стал единственным регионом, где жители проголосовали против принятия поправок в Конституцию. 54,57% избирателей не поддержали изменения в Основной закон, 44,42% проголосовали за.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Окончательные результаты: за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали.

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