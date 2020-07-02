Кадры с антирасистских протестов по всему миру в клипе Джорджи Смит «Rose Rouge»

Джорджа Смит выпустила музыкальное видео на джазовый кавер песни St. Germain «Rose Rouge». Его смонтировала из хроники антирасистских протестов Black Lives Matter режиссер Самона Оланипекун.
«Мы должны продолжать разговор о несправедливостях, с которыми сталкиваются темнокожие по всему миру. Это видео — дань уважения всем людям, которые проложили путь к расширению прав и возможностей темнокожих и их свободе. <…> Самона, которая сняла видео, запечатлела единение и силу движения, и я надеюсь, что, когда вы посмотрите, вы почувствуете это», — сказала Смит.
По словам Оланипекун, этот клип был возможностью подчеркнуть огромные усилия, прилагаемые, чтобы показать силу и дух. В нем, помимо видео с протестов, режиссер использовала цитаты известных борцов за права темнокожих: Нины Симон, Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икса, Джеймса Болдуина.
Все средства, вырученные с продажи сингла, будут переданы организации Kwanda, занимающейся помощью темнокожим сообществам. Песня войдет в новый альбом певицы «Bluenote Re:imagined».
Джорджа Смит — британская певица англо-ямайского происхождения. В 2018 году она выпустила свой первый студийный альбом «Lost & Found», а в декабре 2019 года была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».