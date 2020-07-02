Сериал «Метод Комински» продлили на третий сезон. Он станет последним

Комедийный сериал «Метод Комински», выходящий на Netflix, продлили на третий сезон. История героев Майкла Дугласа и Алана Аркина в нем завершится, сообщает Deadline.

«Метод Комински» был для меня настоящей страстью, это было невероятно — получить теплые отклики и от зрителей, и от критиков. Я в предвкушении завершения этой истории в финальной главе», — сказал сценарист шоу Чак Лорри.

Когда состоится премьера сезона, неизвестно. Также не сообщается о том, когда стартуют съемки. По предположению Deadline, они не начнутся в ближайшее время, поскольку оба актера, исполняющие главные роли, входят в группу риска заражения коронавирусом из‑за своего возраста. Аркину в этом году исполнилось 86 лет, Дугласу в сентябре будет 76.

«Все будет в порядке, вне зависимости от того, когда это будет. Мне просто повезло работать с таким хорошим материалом. В этом смысле мне нравится быть старым», — отметил Дуглас, выигравший в прошлом году «Золотой глобус» за роль в «Методе Комински».

Сериал «Метод Комински» рассказывает о дружбе бывшего актера Сэнди Комински и его агента Нормана Ньюлэндера. Впервые шоу появилось на экранах в 2018 году, а в 2019 году выиграло «Золотой глобус» как лучший сериал в категории комедии или мюзикла. Помимо Дугласа и Аркина, в сериале снимаются Джейн Сеймур, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Лиза Эдельштейн и Пол Райзер.