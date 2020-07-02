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Приложение «Рандонавтика» направило тиктокеров к трупу в чемодане

Семён Гудошников
Сегодня в 21:26

В американском Сиэтле группа подростков нашла труп, воспользовавшись приложением «Рандонавтика», которое отправляет пользователей к случайным местам поблизости.

Тик-токер под ником ughhenry поделился видео о том, как он с группой друзей отправился в путешествие, предложенное «Рандонавтикой». Пунктом назначения оказался пляж, на побережье которого подростки нашли чемодан.

Друзья почувствовали сильный запах, исходящий от сумки, и вызвали полицейских. О ее содержании они узнали уже из новостей — там находилось мертвое тело. Ughhenry сказал, что это событие изменило его жизнь, и он до сих пор не может уснуть.

@ughhenry

Something traumatic happened that changed my life checkkkk 😐🥺 @natthecvt ##fyp ##viral ##crime ##murder ##randonautica ##randonauting ##scary ##washington

♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin

Как выяснило The Dazed, это не единственный случай, когда «Рандонавтика» приводит пользователей к пугающим открытиям. Тиктокер под ником gothboithrift рассказал, что приложение привело его к надгробиям двух его родственников, thatwelshdyke рассказала, что «Рандонавтика» спасла ее от автомобильной аварии, а mykenarae опубликовала видео, где она плачет, после того, как нашла только что застреленного мужчину.

@mykenarae

this just happened in aurora colorado. please do not go randonauting, you never know what you’re going to come across. ##randonautica

♬ original sound - mykenarae

Приложение «Рандонавтика» появилось в начале 2020 года. Оно просит поделиться своим местоположением, выбрать намерение, к примеру, «хочу что‑то новое» или «хочу котенка», а затем генерирует случайную точку на карте поблизости.

Создатели программы уверяют, что «Рандонавтика» создана с учетом квантовой физики и «духовности разума». Ее идея состоит в том, чтобы отправить человека в рандомное, казалось бы, неинтересное место, которое поможет получить новый опыт и заставит думать по-другому.

По словам одного из разработчиков программы Джошуа Ленгфелдера, «Рандонавтика» во многом вдохновлена теорией хаоса и теорией дрейфа французского мыслителя Ги Дебора, основоположника ситуационизма в философии.

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