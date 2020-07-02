Новый драйв-ин-кинотеатр откроется в Москве, на Ходынском бульваре

В Москве, на Ходынском бульваре, откроется автомобильный кинотеатр под открытым небом. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании Xiaomi, которая запускает проект.

Драйв-ин-кинотеатр откроется 6 июля на парковке ТЦ «Авиапарк». Как сообщают организаторы, посещение будет бесплатным. Кинотеатр будет называться Let Mi See и проработает до 30 июля.

В репертуаре кинотеатра — киноновинки и культовые фильмы последних лет, утверждают представители Xiaomi. В том числе Let Mi See покажет фильмы «Махинаторы», «Побег из Претории», «Джентльмены», «Зеленая книга» и другие.

Проект создан при участии партнеров — каршеринга «Делимобиль» и сети «Связной». Чтобы попасть в кинотеатр, достаточно забронировать билет на специальном сайте и в день сеанса приехать на авто «Делимобиля», уточняют представители проекта.

Ранее Минкультуры озвучило дату открытия российских кинотеатров — 15 июля. Однако представители индустрии пока осторожны с выводами, поскольку к этому времени кинопрокат вряд ли успеет заработать в полную силу.

1 июля исполнилось ровно 100 дней, как Россия живет без кинотеатров с момента их официального закрытия в России 23 марта из‑за пандемии. О том, как индустрия готовится к возвращению к офлайн-прокату, читайте в материале «Афиши Daily».