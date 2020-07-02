Итог голосования по Конституции, перезапуск «Бивиса и Баттхеда» и другие новости дня

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы на голосовании по Конституции. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Лишь один регион проголосовал против поправок — Ненецкий АО.

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 661 165 заболевших.

Запрет на международные полеты из России продлили до 1 августа. Ранее Росавиация планировала снять его с 15 июля.

В Монголии, на границе с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. Одна из заболевших была в прямом контакте с более чем 60 людьми.

На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составили новый протокол о пропаганде гомосексуализма — за картинку с просьбой поддержать ЛГБТ-семьи. Ей грозит уже второй штраф в 50 тыс. рублей.

В РПЦ нашли свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Некоторые из этих случаев произошли больше десяти лет назад.

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которого 30 июня избил полицейский. В МВД само нападение отрицают.

Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили в сексуальных преступлениях. Сообщается, что она помогала Эпштейну склонять несовершеннолетних девушек к проституции с 1994 года.

Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. В двух новых сезонах герои оригинального шоу окажутся в мире поколения Z.

Ловите свежие трейлеры — к фильму «Сборщик налогов» с Шайей ЛаБафом от режиссера Дэвида Эйра и к картине «Бессмертная гвардия» от Netflix с Шарлиз Терон.

Группа «СБПЧ» представила новый сингл «Надоел». Он, как и трек «Нежно», вероятно, войдет в новый альбом коллектива.

В России с 3 по 5 июля пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend. На нем будет более 50 разных мероприятий, в том числе выставки и перформансы российских и международных художников. Посмотреть его можно на «Афише».