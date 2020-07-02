перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Приложение «Рандонавтика» направило тиктокеров к трупу в чемодане 21:26
Новый драйв-ин-кинотеатр откроется в Москве, на Ходынском бульваре 21:07
Итог голосования по Конституции, перезапуск «Бивиса и Баттхеда» и другие новости дня 20:40 Дайджест
Morgenshtern/YouTube Моргенштерн рассказал, сколько заработал за год
Моргенштерн рассказал, сколько заработал за год 20:27
«Кухня на районе» запускает подкаст «Хроники еды» о ресторанах в 90-х и нулевых 20:26
Илон Маск продает свои дома. Бизнесмен заявил, что имущество «тянет вниз» 19:45
В Москве произошла массовая драка между курьерами «Яндекс. Еды» и Delivery Club 19:36
Cheetoskeeto / Wikimedia Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили в сексуальных преступлениях
Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили в сексуальных преступлениях 19:17
На Тверской улице в Москве произошел пожар Обновлено в 18:50
В Ботсване массово умирают слоны. Никто не знает, в чем дело 18:37
СК не нашел преступления в убийстве екатеринбуржца бойцами СОБРа в собственной квартире 18:13
Эксперт по электоральной статистике рассказал об «аномальных» голосах на плебисците по Конституции 17:31
One Media/YouTube Бессмертная Шарлиз Терон в новом трейлере «Бессмертной гвардии» от Netflix
Бессмертная Шарлиз Терон в новом трейлере «Бессмертной гвардии» от Netflix 17:28
Стало известно, когда пройдет фестиваль «Кинотавр» 17:01
В Монголии на границе с Россией зафиксировали вспышку бубонной чумы 16:42
В РПЦ нашли свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре 16:36
Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси 16:05
kremlin.ru Путин обратился к тем, кто проголосовал против поправок к Конституции
Путин обратился к тем, кто проголосовал против поправок к Конституции 15:45
«Okko Театр» расскажет о городах будущего и новых способах коммуникации 15:00
Росавиация продлила запрет на международные полеты из России до 1 августа 14:55
Отключить рекламу
Дайджест

Итог голосования по Конституции, перезапуск «Бивиса и Баттхеда» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:40

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы на голосовании по Конституции. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Лишь один регион проголосовал против поправок — Ненецкий АО.

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 661 165 заболевших.

Запрет на международные полеты из России продлили до 1 августа. Ранее Росавиация планировала снять его с 15 июля.

В Монголии, на границе с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. Одна из заболевших была в прямом контакте с более чем 60 людьми.

На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составили новый протокол о пропаганде гомосексуализма — за картинку с просьбой поддержать ЛГБТ-семьи. Ей грозит уже второй штраф в 50 тыс. рублей.

В РПЦ нашли свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Некоторые из этих случаев произошли больше десяти лет назад.

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которого 30 июня избил полицейский. В МВД само нападение отрицают.

Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили в сексуальных преступлениях. Сообщается, что она помогала Эпштейну склонять несовершеннолетних девушек к проституции с 1994 года.

Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. В двух новых сезонах герои оригинального шоу окажутся в мире поколения Z.

Ловите свежие трейлеры — к фильму «Сборщик налогов» с Шайей ЛаБафом от режиссера Дэвида Эйра и к картине «Бессмертная гвардия» от Netflix с Шарлиз Терон.

Группа «СБПЧ» представила новый сингл «Надоел». Он, как и трек «Нежно», вероятно, войдет в новый альбом коллектива.

В России с 3 по 5 июля пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend. На нем будет более 50 разных мероприятий, в том числе выставки и перформансы российских и международных художников. Посмотреть его можно на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
Центризбирком России
Росавиация
РПЦ
МВД
Netflix
Люди
Давид Френкель
Дэвид Эйр
Шарлиз Терон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить