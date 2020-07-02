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В Москве произошла массовая драка между курьерами «Яндекс. Еды» и Delivery Club

Семён Гудошников
Сегодня в 19:36

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка между курьерами «Яндекс. Еды» и Delivery Club. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

В потасовке приняли участие около 30 человек, причем конфликт вспыхивал дважды. Сперва очевидцы обратились в полицию, и, заметив ее, курьеры разбежались в разные стороны. Когда правоохранители уехали, драка вспыхнула вновь.

В пресс-службе Delivery Club рассказали «Подъему», что удивлены случившимся и пытаются понять причины конфликта. «Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают», — заявили там.

В пресс-службе «Яндекса» также озадачены произошедшим. Служба безопасности компании начала проверку. «Между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу», — отметили в «Яндексе».

Конфликты между курьерами разных сервисов случаются, но довольно редко, а массовых драк, похоже, не было до сих пор. В марте прошлого года разборка двух курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club попала на видео. Инцидент произошел в Москве возле станции метро «Кузнецкий Мост».

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