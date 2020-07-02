Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили в сексуальных преступлениях

Предпринимательницу и бывшую подругу американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл арестовали по делу о секс-трафике в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Ее подозревают в торговле секс-услугами с участием несовершеннолетних и сговоре — ранее в этом обвинили самого Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме. В обвинении из шести пунктов говорится, что Максвелл помогала финансисту склонять несовершеннолетних девушек к проституции с 1994 года. Максвелл должна предстать перед судом в течение дня.

Эпштейна арестовали в Нью-Йорке в прошлом июле, на него было заведено дело о склонении к проституции, по которому в том числе проходили несовершеннолетние. Миллиардеру в случае признания его виновным грозило до 45 лет тюрьмы. Сам он заявлял о своей невиновности.

В августе его нашли мертвым в тюрьме в Нью-Йорке. Финансисту было 66 лет.

Более десяти лет назад Эпштейна уже обвиняли в склонении подростков к занятию проституцией. В 2008 году он признал вину в этом. Тогда он пошел на сделку со следствием и обязался выплатить компенсацию жертвам, в результате чего отсидел в тюрьме всего 13 месяцев.

Гислейн Максвелл — дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало издательство Macmillan. Она состояла в близких отношениях с Эпштейном в 1990-е и 2000-е годы.