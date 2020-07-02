СК не нашел преступления в убийстве екатеринбуржца бойцами СОБРа в собственной квартире

Следственный комитет не усмотрел преступления в обыске у убитого сотрудниками СОБРа екатеринбуржца Владимира Таушанкова. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

СК отказался регистрировать заявление родителей Таушанкова, потому что оно «не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления», а следовательно «не подлежит регистрации в книге и не требует процессуальной проверки». В ведомстве заявили, что доводы родителей Таушанкова «заслуживают внимательного рассмотрения» и будут рассмотрены «в расследовании по делу о разбое и применении насилия в отношении сотрудников полиции», по которому погибший Таушанков проходит подозреваемым.

«Та самая история о хищении рулонов обоев», — прокомментировали в «Зоне права» формулировку СК о «разбое». Адвокат родителей убитого Алексей Бушмаков отметил, что будет обжаловать «бездействие следователя» в суде. «Какие еще признаки преступления необходимы Следственному комитету для организации проверки, когда речь идет о смерти человека?» — заявил он.

Владимир Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня в Екатеринбурге. Это произошло после того, как молодой человек не пустил в квартиру силовиков, пришедших к нему из‑за кражи четырех рулонов обоев в строительном магазине (сам Таушанков перед смертью говорил отцу, что ничего не крал). Бойцы спецназа Росгвардии начали штурм квартиры.

По словам отца погибшего, Владимир Таушанков вышел в коридор с ножом для резки обоев и брызнул в лицо одному из бойцов из баллончика. После этого СОБР начал стрельбу, в молодого человека попали две пули. Как утверждает отец Таушанкова, он умер не сразу, а лишь после того, как долгое время никто не вызывал скорую.

После этого случая в сети распространился хештег #RussianLivesMatter, его запустил глава движения «Гражданское общество» и член Либертарианской партии Михаил Светов.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск у Таушанкова. Сообщалось, что постановление об обыске было вынесено тогда, когда екатеринбуржец уже был убит.