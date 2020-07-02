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Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Анастасия Цой
Сегодня в 16:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус. Его слова опубликованы на официальном сайте президента.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что из‑за пандемии коронавируса некоторые страны не провели полноценную посевную, и теперь очень многим грозит голод: «По оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд населения будут голодать». По словам Лукашенко, в Беларуси устояло не только сельское хозяйство, но и промышленность.

По последним данным, в Беларуси выявили 62 424 случая коронавируса, 47 553 заразившихся выздоровели, 398 человек умерли. Беларусь, в отличие от большинства европейских стран, не вводила жестких ограничений из‑за коронавируса.

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