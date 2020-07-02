«Okko Театр» расскажет о городах будущего и новых способах коммуникации

«Okko Театр» проведет 3 июля в рамках VII форума Живых городов «Время созидателей» серию онлайн-встреч с театральными деятелями, бизнесменами и журналистами. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Участники дискуссий обсудят культурные связи современности: новые способы коммуникаций в онлайн-среде, возможности и ограничения цифрового пространства, перспективы развития городов с точки зрения культуры и бизнеса.

3 июля в 10.00 драматург и генеральный продюсер «Okko Театра» Иван Вырыпаев вместе генпродюсером «Okko Интертейнмент» Софьей Квашилава представят проект«Okko Театр»: новый способ коммуникации, искусство онлайн».

В 11.00 историк искусства Анастасия Митюшина, театральный деятель Филипп Вулах и журналистка Алла Занимонец обсудят с Алексеем Крижевским возможности и ограничения цифрового пространства.

Еще через час пройдет дискуссия «Бизнес и культура: развитие городов как новый способ коммуникации», в которой примут участие Иван Вырыпаев и бизнесмен, член совета директоров Rambler Group Александр Мамут.

Закончится день «Okko Театра» на Живых городах в 20.00 бесплатной трансляцией квартирника Бориса Гребенщикова, записанного в Лондоне. Присоединиться к дискуссиям и онлайн-трансляциям можно здесь, а здесь — посмотреть подробную программу дня.

«Okko Театр» с удовольствием принял предложение Живых городов, потому что мы тоже хотим способствовать налаживанию контактов между зрителем и театром, между искусством и зрителем, охватывая и столичную, и федеральную аудиторию, а также выходя на международный уровень», — заявил Иван Вырыпаев.

VII форум Живых городов «Время созидателей» проходит с 20 июня по 8 августа в Москве, Ижевске, Риме, Париже, Амстердаме и еще 1000 городах онлайн. Его основная задача — объединение лидеров из разных индустрий для обмена идеями и опытом с целью создания осознанного общества нового типа.