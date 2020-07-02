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«Надоели, надоели, надоели вы все»: послушайте новый сингл «СБПЧ»

Сегодня в 14:42

Группа «Самое большое простое число» («СБПЧ») представила новый сингл «Надоел», в котором приняли участие фронтмен группы Кирилл Иванов и вокалистка Евгения Борзых.

Сингл «Надоел», вероятно, войдет в новый альбом, как и трек «Нежно», клип на который «СБПЧ» выпустило в конце мая 2020 года.

Последний альбом группы — «Наверное, точно» — вышел в августе 2019 года. На нем было десять песен, в том числе трек «Злой», ставший хитом. Пластинка появилась в тот же день, но на 25 лет позже, что и дебютный альбом культовой английской брит-поп-группы Oasis, который назывался «Definitely Maybe».

Два года назад группа выпустила альбом «Мы не спали, мы снились». После его релиза Кирилл Иванов рассказал «Афише Daily» о том, почему быть честным и открытым довольно больно.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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