«Надоели, надоели, надоели вы все»: послушайте новый сингл «СБПЧ»

Сингл «Надоел», вероятно, войдет в новый альбом, как и трек «Нежно» , клип на который «СБПЧ» выпустило в конце мая 2020 года.

Последний альбом группы — «Наверное, точно» — вышел в августе 2019 года. На нем было десять песен, в том числе трек «Злой», ставший хитом. Пластинка появилась в тот же день, но на 25 лет позже, что и дебютный альбом культовой английской брит-поп-группы Oasis, который назывался «Definitely Maybe».

Два года назад группа выпустила альбом «Мы не спали, мы снились». После его релиза Кирилл Иванов рассказал «Афише Daily» о том, почему быть честным и открытым довольно больно.