В аккаунте МИД в твиттере появилось объявление о продаже данных застрявших за рубежом россиян

В официальном аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД России в твиттере появилось объявление о продаже базы данных с информацией о туристах, находящихся за границей и получающих материальную помощь от правительства России.

Неизвестные планируют продать базу «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» за 66 биткоинов, или около 42,5 млн рублей. В качестве контакта авторы указывают аккаунт в джаббере. Согласно сообщению, в базе находится информация о более чем 115 тысячах человек, включая их платежные данные.