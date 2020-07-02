Lego выпустит линейку Lego Art. Из деталей можно будет собирать портреты The Beatles и Мэрилин Монро

Lego выпустит линейку Lego Art, пишет VC.ru. Из деталей новых наборов можно будет собирать картины. Всего в первой коллекции четыре набора: The Beatles, Мэрилин Монро, по вселенным Marvel и Star Wars.
Картины будут состоять из цветных 2D-элементов. При этом их можно будет собирать несколькими способами, а также изменять и дополнять. В дополнение к самим наборам покупатели будут получать таблички с подписью и специальный подкаст по теме.
«Мы верим, что этот новый опыт даст возможность взрослым расслабиться, вместе тем осознанно погрузиться в процесс конструирования и в конечном итоге создать прекрасное произведение искусства, которое будет отражать их индивидуальность и идеально дополнит интерьер», — говорит старший директор по дизайну Lego Group Луиза Элизабет Бонтофт.
Цена наборов начинается от 9000 рублей. В России они поступят в продажу с 1 августа.