Lego выпустит линейку Lego Art. Из деталей можно будет собирать портреты The Beatles и Мэрилин Монро

Lego выпустит линейку Lego Art, пишет VC.ru. Из деталей новых наборов можно будет собирать картины. Всего в первой коллекции четыре набора: The Beatles, Мэрилин Монро, по вселенным Marvel и Star Wars.

Картины будут состоять из цветных 2D-элементов. При этом их можно будет собирать несколькими способами, а также изменять и дополнять. В дополнение к самим наборам покупатели будут получать таблички с подписью и специальный подкаст по теме.