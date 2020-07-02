Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. Создатель оригинального шоу готовит два новых сезона

Телеканал Comedy Central перезапустит мультсериал «Бивис и Баттхед», пишет The Hollywood Reporter. Производством, в том числе написанием сценария и озвучиванием двух главных героев, займется создатель оригинального шоу Майк Джадж.

«Кажется, пришло время снова поглупеть», — прокомментировал он перезапуск шоу. Известно, что Бивис и Баттхед окажутся в мире поколения Z. Авторы будут ориентироваться не только на своих фанатов, но и на тех, кто не смотрел оригинальный сериал.

Будет выпущено минимум два новых сезона, а также спин-оффы и специальные эпизоды. Когда именно выйдет перезапуск, не уточняется.

«Бивис и Баттхед» выходил с 1993 по 1997 год на канале MTV. Последний, восьмой, сезон шоу был показан в 2011 году. Сериал рассказывал об американских подростках.