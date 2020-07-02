В Москве минимум на двух участках проголосовали против поправок к Конституции

В Москве минимум на двух избирательных участках проголосовали против поправок к Конституции России. На участке № 2916 в Митино за поправки проголосовали 192 человека, против — 220 человек. Об этом сообщила первый заместитель главного редактора «Медузы» Татьяна Лысова, которая была членом участковой избирательной комиссии (УИК).

На участке № 2856 в Филевском парке поправки в основной закон страны поддержали 232 избирателя, против высказались 263 избирателя. Об этом пишут «Открытые медиа», чей корреспондент был независимым наблюдателем на этом участке.

Мосгоризбирком уже признал состоявшимся и легитимным голосование в Москве. «Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — заявил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут. На одном участке — № 2783 в Раменках — итоги голосования признали недействительными из‑за вброса бюллетеней, который был снят на камеру.

На момент публикации новости обработано 99,98% протоколов. За поправки к Конституции России проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок узнали, что их голос уже использовали.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. До всероссийского голосования поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.