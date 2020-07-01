Опубликованы итоги онлайн-голосования по Конституции

На электронном голосовании в Москве «за» поправки в Конституцию проголосовали 62,33% избирателей, «против» — 37,65%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

В Нижегородской области, где также голосовали онлайн, поправки поддержали 59,69% участников плебисцита, высказались против — 40,31%.

К 21.00 голосование по поправкам в Конституцию официально завершилось. На данный момент обработано 25% бюллетеней. Среди них 73,24% «за» поправки и 25,8% «против». Явка на голосование составила почти 65%.

Плебисцит по Конституции длился неделю — с 25 июня по 1 июля. Некоторые избиратели смогли проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок узнали, что их голос уже использовали.