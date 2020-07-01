В «Яндекс.Лавке» признали пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Теперь сервис перейдет на них

«Яндекс.Лавка» вместе с компанией «Экотехнологии» провели исследование и выяснили, что пластиковые пакеты вредят экологии меньше, чем бумажные. Теперь сервис будет постепенно переходить на пакеты из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE), написала в фейсбуке эко-консультант Надежда Васякина.

При исследовании учли затраты ресурсов на производство, транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации. И выяснили, что, хоть бумажный пакет и разлагается быстрее, для его производства требуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового. Кроме того, для производства бумажных пакетов нужна специально срубленная древесина, а повторно их используют крайне редко.

Специалисты также сравнили пластик с так называемыми эко- и биопакетами. Такие пакеты, по словам Васякиной, распадаются на микропластик, который загрязняет почву, воду, воздух, и организм человека. Есть и настоящие биоразлогаемые пакеты из специальных полимеров, но их нужно компостировать, а в России такой системы нет, отмечает эко-консультант.

«Остаются пластиковые пакеты. Сами по себе они не белые и пушистые, но мы с вами можем сделать их экологичнее, если используем их повторно. Например, в них можно положить обувь или мокрый купальник после пляжа или бассейна. Или использовать для сортировки отходов, что особенно важно для бумаги, чтобы она не запачкалась», — заявила Васякина.

Кроме того, сервис запустил эксперимент с небольшими пакетами из переработанной макулатуры. Их используют для разделения несовместимых товаров в одном заказе: к примеру, стирального порошка и детского питания.

Тем временем многие страны постепенно отказываются от пластика, указывая на его вред для экологии. Страны Евросоюза, к примеру, запретят продажу пластиковой посуды, трубочек и некоторых других предметов из пластика в 2021 году. Аналогичные введет и Беларусь. В США запрет на пластиковые пакеты действует в Нью-Йорке, Калифорнии, Филадельфии и на Гавайях, в России от пластика отказываться пока не спешат. Однако в думе уже звучали предложения о полном запрете пластиковых пакетов к 2025 году, а большинство россиян готовы к таким переменам.