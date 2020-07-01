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Cirque du Soleil ожидает, что шоу возобновятся не раньше 2021 года

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Cirque du Soleil вряд ли сможет возобновить свои шоу до начала 2021 года. Об этом заявил генеральный директор канадской цирковой компании Даниэль Ламар. Он отметил, что выступления будут постепенно возобновляться по мере возвращения к «нормальной жизни».

«Никто не знает, когда вернется нормальная жизнь, мы составили довольно консервативный бизнес-план: мы не ожидаем, что вернемся с шоу до начала 2021 года», — цитирует РИА «Новости» слова Ламара.

Сперва шоу вновь начнут проходить в Лас-Вегасе, а затем в городе Орландо. После этого «потребуется какое‑то время, чтобы вернуться к гастрольным турам», добавил глава компании. Он пообещал, что Cirque du Soleil продолжит специализироваться на живых выступлениях, а после их перезапуска, примет все необходимые меры для защиты артистов и зрителей от коронавируса.

Ранее Cirque du Soleil объявил, что находится на грани банкротства. Компания намерена уволить почти 90% сотрудников, большинство из которых будут нанимать обратно по мере возобновления шоу. Причиной сложной финансовой ситуации послужили долги перед кредиторами, вызванные отменой выступлений из‑за коронавируса. Компания обратилась в суд, чтобы получить защиту от кредиторов и получила положительный ответ.

«Теперь, когда мы защищены от кредиторов, мы также получили предложение от наших акционеров, и при поддержке правительства Квебека, которое одолжило нам 200 миллионов долларов, в общей сумме 300 миллионов долларов будут реинвестированы в то предложение, которое есть у нас в компании, чтобы пройти через кризис и подготовиться к возрождению, когда вернется нормальная жизнь», — отметил Ламар.

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