ЦИК назвал предварительные итоги голосования по Конституции

За поправки к Конституции России проголосовали 72,92% участников плебисцита, против — 25,8%. Такими предварительными данными поделился Центризбирком, передает РИА «Новости».

Явка на голосовании к 14.35 по Москве превысила 60%. Наибольшая доля населения пришла на избирательные участки в Туве, Чечне и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области. «Открытые медиа» выяснили, что в девяти регионах явка на плебисците по Конституции уже превысила итоговую явку на выборах президента в 2018 году.

1 июня — последний день всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Подсчет голосов начнется в регионах 1 июля в 20.00 по местному времени. В 21.30 по Москве объявят итоги электронного голосования, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде.