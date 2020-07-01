В России пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend

В России с 3 по 5 июля пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Хедлайнером открытия фестиваля станет аудиовизуальный пластический перформанс «Рекурсия», созданный студией интерактивного искусства Kuflex, танц-художницей Юлией Арсен и композитором Leksha Yankov. Это микс живого музыкального и пластического выступления, компьютерной игры и фантастического фильма, в котором зрители в реальном времени cмогут влиять на визуальный и звуковой контент шоу с помощью онлайн-чата.

Всего на фестивале будет более 50 разных мероприятий, в том числе выставки и перформансы российских и международных художников, эксклюзивные показы фото- и видео-работ, онлайн-встречи с галеристами, лекции, виртуальные прогулки по студиям художников и домам коллекционеров, общение с кураторами и звездами арт-сцены.

Тема фестиваля — «Искусство на расстоянии». Онлайн-выставки можно будут работать круглосуточно на сайте фестиваля и в сервисе «Яндекс.Коллекции».