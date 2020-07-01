Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми

Сестра ведущего шоу «Разрушители легенд» Адама Сэвиджа Миранда Сэвидж Паччиана обвинила своего брата в повторяющемся сексуальном насилии, когда они оба были детьми. В своем блоге «The Second Wound» («Вторая рана») Миранда написала, что случаи насилия со стороны брата она переживала в течение нескольких лет, начиная с семилетнего возраста (Адаму тогда было девять).

«В детстве этот опыт поколебал мое чувство безопасности и сломил мою уверенность в себе. В течение десятилетий я испытывала периоды депрессии и почти постоянной тревоги. Эти симптомы мешали всем аспектам моей жизни, подавляли карьерные стремления и лишали меня бесчисленных простых удовольствий», — написала Миранда.

По ее словам, в двадцать с лишним лет она обратилась к специалисту за помощью в преодолении эмоциональной травмы. Брат Миранды, с которым в последний раз она виделась более двух десятилетий назад, не признавал и не проявлял никакого сочувствия к ее боли, заявила девушка.

В итоге она подала на Адама Сэвиджа в суд Нью-Йорка, руководствуясь законом о детях, ставших жертвами. В иске, который есть в распоряжении New York Post, Паччиана утверждает, что Сэвидж «неоднократно насиловал ее», «заставлял заниматься оральным сексом» и «другими формами сексуального насилия». Fox News уточняет, что, по словам Миранды, случаи насилия происходили, когда ей было 7-10 лет (Адаму на тот момент было 9-12 лет).

Сэвидж опроверг эти обвинения через своего адвоката Эндрю Бреттлера. Ведущий заявил, что сестра в течение многих лет безосновательно нападет на него и других членов его семьи с клеветой. По его словам, Паччиана распространяет многочисленные неправдоподобные истории о родственниках, чтобы получить финансовую выгоду.

Мать Миранды и Адама Карен Сэвидж также осуждает поведение дочери. «Мне очень грустно говорить об этом, но моя дочь страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем, и это ужасно, что она заставляет Адама и всю нашу семью пройти через это. Адам хороший человек, и я его полностью поддерживаю», — цитирует заявление матери Variety.

Адам Сэвидж наиболее известен как ведущий шоу «Разрушители легенд», которое выходило на телеканале Discovery с 2003 по 2016 год. Его суть — проверка правдивости городских легенд, слухов и элементов поп-культуры. Вместе с Адамом программу вел еще один специалист по спецэффектам Джейми Хайнеман. Сейчас Сэвидж снимается в новом шоу «Savage Builds» для канала Science.