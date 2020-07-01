Сериал «Умерь свой энтузиазм» продлили на 11-й сезон

HBO продлил комедийный сериал «Умерь свой энтузиазм» на 11-й сезон, пишет Variety.

«Поверьте мне, я так же расстроен из‑за этого, как и вы, — прокомментировал новость исполнитель главной роли и продюсер шоу Ларри Дэвид, — Я могу только надеяться, что однажды HBO придет в себя и подарит мне закрытие, которого я так сильно заслуживаю»

В сериале Ларри Дэвид играет гипертрофированную версию самого себя — упрямого и невротичного создателя сериала «Сайнфелд». Помимо него, в шоу снимаются Сьюзи Эссман, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Ричард Льюис, Дж.Б. Смув и Тэд Дансон. Появятся ли они в новом сезоне и когда он выйдет, пока не известно.

В предыдущем сезоне среди приглашенных звезд также снимались Лаверн Кокс, Джон Хамм, Шон Пенн, Кейтлин Олсон, Джона Хилл, Джейн Краковски, Эбби Джейкобсон и Крис Мартин.

Сериал «Умерь свой энтузиазм» впервые вышел на экраны в 2000 году и завершился в 2011 году после восьми сезонов. Затем в 2017 году шоу, заработавшее 43 номинации на «Эмми», было возобновлено. Особенностью шоу является то, что актеры получают лишь часть сценария и активно импровизируют во время съемок.