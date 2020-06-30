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Би-би-си: профсоюз московского метрополитена призывает сотрудников отчитываться о голосовании

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Профсоюз московского метрополитена призывает сотрудников отчитываться о голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает русская служба Би-би-си. Корреспондент вещательной корпорации случайно попал в чат «Депо», где собиралась информация о голосовании работников подземки.

Так случилось из‑за того, что служебный номер журналиста ранее принадлежал главе профсоюза электродепо «Свиблово». Корреспонденту удалось выяснить при помощи программы Getcontact, что в этот чат попали сотрудники профсоюзных организаций метрополитена, среди которых были глава профсоюза электродепо «Выхино» Андрей Скуднов, руководитель профсоюза вагоноремонтного комплекса Светлана Сотникова и глава профсоюза оздоровительного комплекса Даниил Кимаковский.

В чате участники отчитывались о том, где собираются голосовать, а позже о том, что проголосовали. При этом они не указывали, проголосовали они против или за поправки в Конституцию. Тем не менее, эти отчеты можно считать «принуждением к голосованию», считает эксперт Би-би-си адвокат Вадим Прохоров. С ним согласен и член совета движения «Голос» Андрей Бузин. Однако привлечь работодателя к ответственности можно только при наличии письменного приказа, отмечает Бузин.

Участники переписки заявили, что голосовать их никто не принуждал. «Это мой гражданский долг», — отметил Кимаковский. Администратор чата, заворготделом профсоюза работников московского метрополитена Юлия Мокрина утверждает, что попросила коллег рассказать, кто и как голосует, так как «в метрополитен привозили урны» для голосования. А сообщения о прохождении голосования она назвала «статическим отчетом о профсоюзной работе».

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции закончится 1 июля. Среди поправок оказались те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

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