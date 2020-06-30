Умер соул-музыкант Вилли Райт. Он оставил письмо для своей дочери

Музыкальная карьера Райта стартовала в 1960-х, когда он пел вместе с различными ду-воп-группами. Затем он начал сольную карьеру, но записал всего несколько альбомов за несколько десятилетий творчества. Его дебютный сольник «Lack of Education» вышел в 1971 году, он включал как треки самого Райта, так и песни других исполнителей, таких как Джордж Харрисон , Джеймс Тейлор и Слай Стоун. Самым известным альбомом Райта стал «Telling the Truth» 1977 года — в 2011 году лейбл Numero Group перевыпустил пластинку.

Американский соул-певец и автор песен Вилли Райт умер в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд. Ему было 80 лет, говорится на официальном сайте исполнителя.

Публикация от Numero Group (@thenumerogroup) 29 Июн 2020 в 9:40 PDT

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Numero Group опубликовал в инстаграме письмо, который Райт написал для своей дочери Лизы. «Афиша Daily» приводит текст письма:

«Лиза, вот список вещей, которые ты, скорее всего, и так уже знаешь, — он нужен, чтобы напоминать тебе о них. Твой папа,

Найди время на работу — это цена успеха.

Найди время на то, чтобы играть, — это секрет вечной молодости.

Найди время на размышления — это источник силы. Также трать время на разговоры.

Найди время на чтение — это основа мудрости и знаний.

Найди время на молитвы — это величайшая сила на Земле.

Найди время на смех — это также величайшая сила на Земле.

Найди время на то, чтобы слушать, — это путь к пониманию.

Найди время на то, чтобы мечтать, — это все равно что прицепить свой фургон к звездам.

Найди время на то, чтобы любить, и будь любовью. Это дар Божий.

Читай этот список время от времени».