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Маньяк Джейсон Вурхиз из «Пятницы 13-е» снялся в социальном ролике о важности защитных масок

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

В Нью-Йорке в социальной рекламе о важности ношения защитных масок в период коронавируса снялся маньяк Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница 13-е». Его персонаж рассказывает о сложностях своей жизни в маске.

Он сетует на то, что у него совсем нет общественной жизни, а люди избегают его, не желая принять его таким, какой он есть на самом деле. «Я понимаю, у меня не лучшая репутация, но под маской я совсем не страшный. У меня даже кошка есть», — говорит Джейсон.

Откровения Вурхиза сопровождаются кадрами, где люди в ужасе разбегаются, встретив на улице, в парке или в метро знаменитого маньяка из кинофраншизы. Однако в конце ролика оказывается, что боялись его из‑за того, что он не носил защитную маску против вируса.

«Носить маску может быть страшно. Не носить может быть смертельно», — говорится в социальном ролике, призывающем жителей Нью-Йорка тщательнее заботиться о своем здоровье.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом, почти половина заболевших вылечилась от него. Умерли свыше 500 тыс. пациентов с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США, на втором — Бразилия.

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