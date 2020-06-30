Маньяк Джейсон Вурхиз из «Пятницы 13-е» снялся в социальном ролике о важности защитных масок

В Нью-Йорке в социальной рекламе о важности ношения защитных масок в период коронавируса снялся маньяк Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница 13-е». Его персонаж рассказывает о сложностях своей жизни в маске.

Он сетует на то, что у него совсем нет общественной жизни, а люди избегают его, не желая принять его таким, какой он есть на самом деле. «Я понимаю, у меня не лучшая репутация, но под маской я совсем не страшный. У меня даже кошка есть», — говорит Джейсон.