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Новости
Маньяк Джейсон Вурхиз из «Пятницы 13-е» снялся в социальном ролике о важности защитных масок 21:35
Экологическая катастрофа в Подмосковье, новый клип Канье Уэста и другие новости дня 20:48 Дайджест
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В британском соборе вывесили «Тайную вечерю» с темнокожим Христом 20:40
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Евросоюз откроет границы для 14 стран. России среди них нет 19:43
Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут 19:34
Умер актер и режиссер Карл Райнер, сыгравший Сола в «Одиннадцати друзьях Оушена» 18:55
vk.com/bolbfest «По ходу, не состоится»: фестиваль «Боль» перенесли на сентябрь из‑за пандемии (а может, и нет)
«По ходу, не состоится»: фестиваль «Боль» перенесли на сентябрь из‑за пандемии (а может, и нет) 18:41
Полицейский напал на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке. Теперь ему нужна операция Обновлено в 18:30
В Реутове начали чипировать мусор 17:56
На Химкинском водохранилище образовалось пятно нефтепродуктов площадью 30 тыс. квадратных метров 17:32
Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип «Wash Us in the Blood» 17:26
Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, рассказал, что переболел коронавирусом 17:05
Gamma/Instagram Gamma Pro и Русский музей готовят конференцию «Культура и медиа. Опыты XXI века»
Gamma Pro и Русский музей готовят конференцию «Культура и медиа. Опыты XXI века» 17:00
«Русь сидящая» запустила карту мониторинга нарушений в российских тюрьмах 16:40
Новое автомобильное кольцо вокруг Москвы будет платным. Его полностью откроют в конце 2021 года 16:32
В Израиле и Швеции запустят дороги, заряжающие аккумуляторы электромобилей 16:22
«вДудь»/YouTube Искусство, домашнее насилие и политика: Юрий Дудь взял интервью у группы Ic3Peak
Искусство, домашнее насилие и политика: Юрий Дудь взял интервью у группы Ic3Peak 16:00
Mail.ru предложил пользователям замолить грехи на сайте «Святцы.орг». РПЦ считает его мошенническим 15:57
В Госдуме усмотрели в радужных флагах попытку повлиять на голосование по Конституции 15:52
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Дайджест

Экологическая катастрофа в Подмосковье, новый клип Канье Уэста и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:48

Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам, на этот раз всего лишь трехминутным. Он призвал голосовать по поправкам к Конституции и уверил, что они вступят в силу только при поддержке граждан.

В России за сутки выявили 6693 случая коронавируса. Количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 647 849.

Китайские ученые обнаружили штамм свиного гриппа, способный стать причиной новой пандемии. Пока факт его передачи от человека к человеку не подтвердился, но вирус может научиться этому в любой момент.

Полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» на избирательном участке. У журналиста диагностировали перелом плечевой кости, теперь ему потребуется операция. В МВД факт нападения отрицают.

На Химкинском водохранилище образовалось пятно нефтепродуктов площадью 30 тыс. квадратных метров. Это привело к массовой гибели птиц и рыб. Источник загрязнений — объект ГВСУ «Спецстрой», расположенный в Химках.

Новое кольцо вокруг Москвы — восьмиполосную ЦКАД — откроют в конце 2021 года. Дорога будет платной и протянется на 339 километров.

Анастасия Креслина и Николай Костылев из группы Ic3Peak стали новыми героями шоу «вДудь». Они поговорили с Юрием Дудем о музыке и искусстве, домашнем насилии и феминизме, поддержке ЛГБТК+ и, конечно же, политике.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой усмотрел в радужных флагах на посольствах США и Британии попытку повлиять на голосование по Конституции. «Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей», — заявил он.

В Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет умер американский режиссер, актер и продюсер Карл Райнер. Он работал над такими комедиями, как «Придурок», «Весь я» и «Лето напрокат», снимался в трилогии о друзьях Оушена и вел в 60-е годы популярное комедийное шоу.

Индия заблокировала 59 китайских приложений, опасаясь, что они следят за пользователями. В список попали TikTok, WeChat, Weibo и не только.

Режиссер Педро Альмодовар работает над новым фильмом «Madres paralelas». Одну из главных ролей в нем сыграет любимая актриса Альмодовара Пенелопа Крус.

Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип на новый трек «Wash Us in the Blood», а калифорнийское трио Haim представило видео на песню «Don’t Wanna» со своего недавнего альбома.

Ведущие представители креативной индустрии соберутся 2 июня на онлайн-конференции «Креативный четверг», чтобы обсудить выход из послекарантинного кризиса. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
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Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
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Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
трагикомедия
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Комедия о дружбе парализованного богача и его чернокожего помощника
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
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Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином

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