Экологическая катастрофа в Подмосковье, новый клип Канье Уэста и другие новости дня

Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам, на этот раз всего лишь трехминутным. Он призвал голосовать по поправкам к Конституции и уверил, что они вступят в силу только при поддержке граждан.

В России за сутки выявили 6693 случая коронавируса. Количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 647 849.

Китайские ученые обнаружили штамм свиного гриппа, способный стать причиной новой пандемии. Пока факт его передачи от человека к человеку не подтвердился, но вирус может научиться этому в любой момент.

Полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» на избирательном участке. У журналиста диагностировали перелом плечевой кости, теперь ему потребуется операция. В МВД факт нападения отрицают.

На Химкинском водохранилище образовалось пятно нефтепродуктов площадью 30 тыс. квадратных метров. Это привело к массовой гибели птиц и рыб. Источник загрязнений — объект ГВСУ «Спецстрой», расположенный в Химках.

Новое кольцо вокруг Москвы — восьмиполосную ЦКАД — откроют в конце 2021 года. Дорога будет платной и протянется на 339 километров.

Анастасия Креслина и Николай Костылев из группы Ic3Peak стали новыми героями шоу «вДудь». Они поговорили с Юрием Дудем о музыке и искусстве, домашнем насилии и феминизме, поддержке ЛГБТК+ и, конечно же, политике.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой усмотрел в радужных флагах на посольствах США и Британии попытку повлиять на голосование по Конституции. «Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей», — заявил он.

В Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет умер американский режиссер, актер и продюсер Карл Райнер. Он работал над такими комедиями, как «Придурок», «Весь я» и «Лето напрокат», снимался в трилогии о друзьях Оушена и вел в 60-е годы популярное комедийное шоу.

Индия заблокировала 59 китайских приложений, опасаясь, что они следят за пользователями. В список попали TikTok, WeChat, Weibo и не только.

Режиссер Педро Альмодовар работает над новым фильмом «Madres paralelas». Одну из главных ролей в нем сыграет любимая актриса Альмодовара Пенелопа Крус.

Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип на новый трек «Wash Us in the Blood», а калифорнийское трио Haim представило видео на песню «Don’t Wanna» со своего недавнего альбома.

Ведущие представители креативной индустрии соберутся 2 июня на онлайн-конференции «Креативный четверг», чтобы обсудить выход из послекарантинного кризиса. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.