Музеи и фитнес-центры откроются в Петербурге 6 июля

В Петербурге c 6 июля возобновят работу музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны. Об этом сообщили в администрации губернатора города Александра Беглова.

Также в этот день в городе начнут работать магазины с отдельным входом с улицы и банные комплексы. Исключением станут те учреждения, которые находятся на территории торгово-развлекательных центров.

В музейные помещения допуск будет осуществляться только при соблюдении мер безопасности. Так, у посетителей должны быть маски и перчатки, в экскурсионных группах не может быть больше пяти человек, а использование аудиогида допустимо только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

В плавательные бассейны и фитнес-залы будут пускать по предварительной записи с промежутком не менее 30 минут. В фитнес-клубах должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра, в бассейнах — не более одного посетителя на 10 квадратных метров.

Ранее в Петербурге разрешили начать работу летним кафе и салонам красоты. Это было запланировано сделать на третьем, заключительном этапе снятия ограничений. Кроме того, 29 июня возобновилась регистрация брака (но с дезинфекцией помещений и в присутствии не более 10 человек), вновь можно оказывать социально-психологические и социально-педагогические услуги. А днем ранее, 28 июня, петербуржцы смогли вернуться в парки, скверы и сады.