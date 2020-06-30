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В британском соборе вывесили «Тайную вечерю» с темнокожим Христом

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:40

В британском Сент-Олбанском соборе на алтаре появилась вариация на тему знаменитой фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря» — с чернокожим Иисусом Христом. Это сделали для того, чтобы выразить солидарность с движением Black Lives Matter, пишет Daily Mail.

Решение разместить версию «Тайной вечери» было принято менее чем через неделю после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал английскую церковь пересмотреть понимание Христа как исключительно белого человека. Он отметил, что христиане должны размещать изображения Иисуса, на которых он показан как темнокожий, азиат или человек с ближневосточной внешностью.

Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, Христа она срисовала с модели по имени Тафари Хиндс, родившемся на Ямайке. Как пишет Daily Mail, Уодсворт «бросает вызов Западному миру» с его традиционным пониманием Христа.

«Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой‑либо еще справедливости… Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — рассказал настоятель собора, преподобный Джеффри Джон.

Художница отметила, что у Христа, вероятно, были ближневосточные черты лица, а ее версия Иисуса такая же достоверная, как и общепринятый канон, согласно которому Христос похож на флорентийца.

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