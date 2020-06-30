В британском соборе вывесили «Тайную вечерю» с темнокожим Христом

В британском Сент-Олбанском соборе на алтаре появилась вариация на тему знаменитой фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря» — с чернокожим Иисусом Христом. Это сделали для того, чтобы выразить солидарность с движением Black Lives Matter, пишет Daily Mail.

Решение разместить версию «Тайной вечери» было принято менее чем через неделю после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал английскую церковь пересмотреть понимание Христа как исключительно белого человека. Он отметил, что христиане должны размещать изображения Иисуса, на которых он показан как темнокожий, азиат или человек с ближневосточной внешностью.

Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, Христа она срисовала с модели по имени Тафари Хиндс, родившемся на Ямайке. Как пишет Daily Mail, Уодсворт «бросает вызов Западному миру» с его традиционным пониманием Христа.