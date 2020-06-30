Евросоюз откроет границы для 14 стран. России среди них нет

С 1 июля Евросоюз открывает границы для жителей 14 стран, сообщается на сайте совета ЕС. Россия в список не вошла.

Посетить европейские страны смогут граждане Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Эти государства, по мнению ЕС, успешно справились с распространением коронавируса.

Кроме того, свободно перемещаться по Евросоюзу смогут жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана — их будут считать резидентами ЕС. Также ЕС готов открыть границы для китайских туристов, если Китай разрешит гражданам Евросоюза поездки в свою страну.

Из государств, для которых закрыты границы, попасть в ЕС смогут только граждане или долгосрочные резиденты Евросоюза, а также члены их семей.

Список стран, для которых открыты границы, будут пересматривать каждые две недели. Среди критериев включения в список — эпидемиологическая ситуация, применение мер сдерживания распространения вируса, социальные и экономические соображения.

Внутренние перемещения между странами ЕС станут доступны для всех граждан Евросоюза, кроме граждан Швеции — страны, которая наиболее пострадала от пандемии COVID-19 среди скандинавских стран из‑за отказа вводить жесткие карантинные меры.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом, почти половина заболевших вылечилась от него. Умерли свыше 500 тыс. пациентов с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США, на втором — Бразилия.