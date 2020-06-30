Американская актриса и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут и показала свою девушку. Она написала об этом у себя в инстаграм-сторис.
Шиллинг рассказала об отношениях с художницей и музыканткой Эмили Ритц, чью запись с фотографией пары, обнимающейся на фоне тумана, она репостнула к себе. «Я страшно горжусь тем, что мы вместе, Тейлор Шиллинг! Счастливого прайда», — написала Ритц.
Сообщается, что пара познакомилась через общих знакомых. В прошлом году Ритц и Шиллинг начали встречаться.
Этот июнь был объявлен Месяцем гордости, а в субботу, 27 июня, в разных странах прошел Всемирный прайд. «Афиша Daily» подробно писала об этих событиях, а также рассказала, как онлайн-прайд прошел в России.
Ранее сегодня Месяц гордости отметили куклы Bratz. Бренд объявил в инстаграме, что две куклы из линейки представляют ЛГБТ-сообщество и даже состоят в серьезных отношениях.