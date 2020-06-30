Американская актриса и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут и показала свою девушку. Она написала об этом у себя в инстаграм-сторис.

Шиллинг рассказала об отношениях с художницей и музыканткой Эмили Ритц, чью запись с фотографией пары, обнимающейся на фоне тумана, она репостнула к себе. «Я страшно горжусь тем, что мы вместе, Тейлор Шиллинг! Счастливого прайда», — написала Ритц.