Умер актер и режиссер Карл Райнер, сыгравший Сола в «Одиннадцати друзьях Оушена»

В Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет умер американский режиссер, актер и продюсер Карл Райнер. Об этом пишет Variety со ссылкой на его ассистентку Джуди Наги. По ее словам, актер скончался от естественных причин в своем доме в Беверли-Хиллз.

Карл Райнер начал актерскую карьеру в 1950-х годах, играя в бродвейских мюзиклах. В 1959-м он запустил популярное комедийное «Шоу Дика Ван Дайка», которое выходило в течение пяти сезонов.

В качестве режиссера он работал над такими комедиями, как «Придурок», «Мое второе я», «Лето напрокат», «Мертвецы не носят юбок» и «Это старое чувство».

Одна из самых известных ролей Райнера — мошенник Сол Блум из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелов. Актер также появлялся во множестве ситкомов и сериалов, среди которых «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха».

За свою карьеру Райнер получил девять «Эмми», пять из которых за «Шоу Дика Ван Дайка».