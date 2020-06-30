В Реутове начали чипировать мусор

Проект по трекингу мусора TrashBack с 1 июля начнет отслеживать в подмосковном Реутове вторсырье от жителей с помощью радиочипов на мусорных пакетах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В TrashBack рассказали, что в рамках программы жители получают стикеры с штрих-кодом и радиометкой при покупке продуктов в магазине «ВкусВилл», — затем их нужно наклеивать на пакеты с сухими отходами, которые подлежат переработке. «После наполнения пакета упаковкой из пластика, стекла, метала или бумаги пользователь сканирует штрих-код на наклейке с чипом и относит пакет в синий контейнерных бак для вторсырья», — заявили в TrashBack.

На мусоросортировочном заводе пакеты пользователей TrashBack идентифицируются по радиоволнам от чипа на пакете — это происходит на конвейерной ленте автоматически. После этого пользователь получает уведомление, что его вторсырье принято на переработку, а также пять бонусных баллов, которые может потратить в реутовских магазинах или перевести на бонусный счет «ВкусВилл».

Жителям, разделяющим отходы регулярно (более пяти пакетов в месяц), проект предоставляет скидку в размере 25% на тариф по вывозу ТКО.

В приложении TrashBack также доступна карта контейнеров, учебник по кодам перерабатываемого вторсырья, система разметки изображений отходов — благодаря ей пользователями во время режима самоизоляции была собрана самая большая в мире база изображений отходов и обучена нейронная сеть по автоматической идентификации 7 типов упаковки, уверяют в компании.

Ранее TrashBack запустил в Реутове программу, которая приносит кешбэк за раздельный сбор мусора.