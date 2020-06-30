Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип «Wash Us in the Blood»

Дата выхода «God’s County» пока неизвестна, а само название грядущей пластинки Канье Уэст объявил в апреле. Тогда же он рассказал подробнее о том, что ждет его поклонников.

«Я думал перестать читать рэп, ведь я так долго читал его для дьявола, что забыл, как делать это для Бога. Тогда один из моих пасторов сказал мне: «Мой сын только что признался, что хочет услышать рэп-альбом об Иисусе от Канье Уэста». Он не сказал сделать то или сделать это, он просто передал мне слова ребенка. И они заставили меня задуматься», — признался Канье.

В октябре 2019 года вышел последний на данный момент альбом Канье, «Jesus Is King», с хором, госпелом, величественными ударными и многочисленными обращениями к Богу. Рецензию «Афиши Daily» на пластинку можно прочитать здесь.

По итогам прошлого года Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes. С помощью кроссовок Yeezy, выпущенных совместно с adidas, он заработал 150 млн долларов. Как раз недавно Канье Уэст показал новые кроссовки Yeezy 451. Также стало известно, что компания может начать выпускать косметику. В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером, но тот с этой оценкой не согласился.