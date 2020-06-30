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«Русь сидящая» запустила карту мониторинга нарушений в российских тюрьмах

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

«Русь сидящая» запустила онлайн-карту, на которой собрана информация о нарушениях в российских местах лишениях свободы «Знайкрай». Она создана на основе сообщений самих заключенных, их близких, адвокатов и журналистов.

На сайте проекта можно также прочитать истории заключенных, чьи права были нарушены, посмотреть аналитику и рейтинг самых опасных мест лишения свободы. После начала пандемии коронавируса на карту также добавили информацию о распространении COVID-19 в тюрьмах.

«Заключенные в России — одна из самых незащищенных групп граждан. Колонии становятся очагами распространения коронавируса. Эти вспышки тяжело остановить. Большая часть заключенных имеет сниженный иммунитет и массу сопутствующих заболеваний, в том числе ВИЧ. Еще один фактор — скученность осужденных в бараках. В одном бараке содержится 150–200 человек.

Распространение вируса в таких условиях — моментальное. Как изолировать заболевших и тех, кто с ними контактировал, в условиях колонии, неясно. Качество медицинской помощи в МЛС тоже оставляет желать лучшего. Нехватка медикаментов, отсутствие квалифицированных врачей и отсутствие необходимого количества коек в санчасти приведет к огромному количеству смертей», — говорится на сайте «Знайкрай».

Создатели проекта считают, что проблему поможет решить, если происходящее внутри исправительных учреждений не будет оставаться за закрытыми стенами, а получит широкое освещение СМИ и правозащитными организациями.

На прошлой неделе «Русь сидящая» объявила о формальном закрытии и аресте счетов. Причиной стал иск бывшего сотрудника Динара Идрисова, который брал деньги с подзащитных, что в самой организации запрещено.

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