Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, рассказал, что переболел коронавирусом

Тиньков рассказал, что перенес три химиотерапии и, несмотря на два сепсиса, сейчас находится в ремиссии. Правда, добавил, что «небольшое количество клеток лейкемии осталось». В ближайшее время его ждут пересадка костного мозга в Лондоне и долгие месяцы реабилитации.

Олег Тиньков , который сейчас лечится от лейкемии, рассказал, что три месяца назад переболел коронавирусом. Пост об этом он опубликовал в инстаграме.

Тиньков поблагодарил российских и немецких врачей за лечение (он лечился в Германии), а также свою семью и коллег за поддержку.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни вольно или невольно. Я наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для пиара», — написал Тиньков.

В марте бизнесмен объявил, что в октябре у него диагностировали острую форму лейкемии и ему приходится бороться за жизнь. После этого он покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка».