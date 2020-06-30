Новое автомобильное кольцо вокруг Москвы будет платным. Его полностью откроют в конце 2021 года

Новое кольцо вокруг Москвы — ЦКАД — откроется в конце 2021 года. При этом изначально дорога должна была открыться в конце 2019 года. Об этом пишет «Москвич Mag».

Созданием восьмиполосной ЦКАД общей длиной 339 км совместно занимаются власти Москвы и Московской области, а курируют стройку федеральные Министерство транспорта и компания «Автодор». В одном участке — между Киевским и Ленинградским шоссе — ЦКАД пройдет по Малому бетонному кольцу, которое для этого планируют реконструировать и модернизировать, поскольку на том участке находится большое количество объектов Минобороны.

Общая стоимость строительства ЦКАД составит 316 млрд рублей, то есть менее миллиарда рублей за 1 км. При этом в среднем по России стоимость строительства 1 км дороги на восемь полос составляет около 150 млн рублей.