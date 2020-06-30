Gamma Pro и Русский музей готовят конференцию «Культура и медиа. Опыты XXI века»

Фестиваль Gamma Pro и Русский музей в Петербурге проведут 10 июля третью международную конференцию «Культура и медиа. Опыты XXI века», посвященную культуре и технологиям.

Конференция пройдет в гибридном формате и будет сочетать как онлайн-трансляции, так и офлайн-мероприятия. Среди тем выступлений: использование мультимедиа для развития культуры, современное эстетическое образование, фестивали в цифровой среде, интерадаптация классики, поддержка художников и другие. Участие в конференции примут эксперты из России, Европы и США.

Полную программу можно посмотреть на сайте проекта. Все трансляции доступны бесплатно там же, а также в соцсетях конференции.

Эта конференция — образовательная программа фестиваля Gamma, который должен был пройти в Петербурге с 9 по 13 июля, но был перенесен из‑за пандемии коронавируса. Часть событий ушла в онлайн-формат, а часть получит новые даты.