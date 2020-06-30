Mail.ru предложил пользователям замолить грехи на сайте «Святцы.орг». РПЦ считает его мошенническим

Ссылка с названием «Замолить грехи» теперь появляется на личных страницах пользователей соцсети «Мой мир». Она ведет на сайт «Святцы.орг», где любой желающий может заказать себе за деньги молебен, поминовение, панихиду или поставить свечку.

Компания Mail.ru предложила пользователем своей социальной сети «Мой мир» замолить грехи на сайте «Святцы.орг», даже не отходя от компьютера. При этом в РПЦ считают этот сайт мошенническим, пишут «Открытые медиа».

На сайте пользователь может выбрать количество храмов, где будет проходить платное поминовение. Например, молебен о здравии за одно имя в одной церкви обойдется в 100 рублей, в сорока — 4000 рублей, а чтение молитвы за упокой или здравие в течение года в 40 храмах будет стоить 88 тыс. рублей.

Оплачивать услугу можно банковской картой, с помощью электронного кошелька или наличными через терминал. «Открытые медиа» отмечают, что на сайте указаны реквизиты организации — ООО «Светлая заря», которую в конце 2019 года Крымская епархия обвинила в мошенничестве.

В заявлении церкви говорилось, что «Светлая заря» собирает деньги на требы в крымских храмах. При этом сама епархия об этом ничего не знала и никакого отношения к «Святцам.орг» она не имеет. Кроме того, на сайтах разных епархий в России есть несколько десятков заявлений с критикой действий компании «Святцам.орг».

В пресс-службе Mail.ru не прокомментировали появление этого объявления на сайте «Мой мир», однако на момент написания заметки из соцсети пропали все баннеры с этой рекламой.