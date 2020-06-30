Искусство, домашнее насилие и политика: Юрий Дудь взял интервью у группы Ic3Peak

Юрий Дудь и артисты поговорили о музыке и искусстве, домашнем насилии и феминизме, поддержке ЛГБТ+ и, конечно же, политике. Например, Креслина рассказала, что придумала припев песни «Смерти больше нет» после выступления Владимира Путина .

Группа Ic3Peak была образована в 2013 году и с тех пор выпустила шесть студийных альбомов. Последний из них — «До свидания» — вышел в этом году. В 2018 году у группы начались проблемы во время тура. В Нижнем Новгороде, Казани, Перми и Воронеже власти пытались сорвать выступления, а в Новосибирске музыкантов на вокзале задержала полиция.

Накануне злополучного тура музыканты Ic3Peak появились в нашем шоу «Узнать за 10 секунд», а прошлым летом дали «Афише Daily» полноценное интервью.